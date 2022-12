Os hackers norte-coreanos roubaram cerca de 1,2 mil milhões de dólares em criptomoeda e outros bens virtuais, nos últimos cinco anos, anunciou na quinta-feira a agência de espionagem da Coreia do Sul.

Especialistas e oficiais dizem que a Coreia do Norte se voltou para a pirataria criptográfica e outras atividades cibernéticas ilícitas, como fonte de moeda estrangeira, muito necessária para apoiar a sua frágil economia e financiar o seu programa nuclear, na sequência das duras sanções da ONU e da pandemia de covid-19.

A principal agência de espionagem da Coreia do Sul, o National Intelligence Service, disse que a capacidade da Coreia do Norte para roubar bens digitais é considerada entre as melhores do mundo devido ao foco em crimes informáticos desde que as sanções económicas da ONU foram endurecidas em 2017, em resposta aos seus testes nucleares e de mísseis.

As sanções das Nações Unidas impostas em 2016-17 proíbem exportações norte-coreanas fundamentais, tais como carvão, têxteis e mariscos, e também levaram os Estados membros a repatriar trabalhadores norte-coreanos no estrangeiro.

A economia sofreu novos retrocessos, após a imposição de algumas das restrições mais draconianas do mundo contra a pandemia.

O NEI afirmou que os hackers norte-coreanos patrocinados pelo Estado terão roubado 1,5 triliões de won (cerca de 1,2 mil milhões de dólares) em bens virtuais em todo o mundo, desde 2017, incluindo cerca de 800 mil milhões de won (626 milhões de dólares), só este ano.

Mais de 78 milhões de dólares terão origem na Coreia do Sul.

É esperado que os hackers norte-coreanos realizem mais ciberataques no próximo ano para roubar tecnologias sul-coreanas avançadas e informação confidencial sobre a política externa e segurança nacional sul-coreana.

No início deste mês, diplomatas superiores dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão concordaram em aumentar os esforços para refrear as atividades cibernéticas ilegais norte-coreanas.