"Bomba meteorológica" já causou vários mortos nos Estados Unidos

Os Estados Unidos enfrentam uma tempestade de inverno "única numa geração", como descreveu na sexta-feira o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), que afeta sobretudo o oeste do país com uma vaga de frio extremo.

Pelo menos 17 pessoas já morreram por causa do frio extremo nos Estados Unidos. Uma tempestade de neve levou ao cancelamento de 5.700 voos, num período do ano em que milhares de pessoas querem deslocar-se para passar o Natal em família.

O fenómeno climatérico vai desde o norte da Great Basin, uma bacia hidrográfica que abrange o Nevada, parte do Utah e da Califórnia, Idaho, Oregon e Wyoming, até o norte do Meio-Oeste, os grandes lagos e a cordilheira dos Apalaches central e norte.



O que é uma "bomba meteorológica"?

A bomba meteorológica, ou ciclone bomba, é uma tempestade tropical que se agrava muito rapidamente quando uma massa de ar frio colide com uma massa de ar quente.

De acordo com as autoridades, a intempérie vai afetar a vida de mais de 190 milhões de pessoas, o que equivale a mais de metade da população do país.