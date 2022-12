Afeganistão: Portugal "condena veementemente" decisão dos talibãs em proibir mulheres em ONG

A diplomacia portuguesa condenou, esta terça-feira, a decisão do regime talibã no Afeganistão de proibir as mulheres de trabalhar em organizações não-governamentais (ONG), alertando para as "consequências pesadas" na população daquele país.

"Portugal condena veementemente a decisão talibã de proibir as mulheres de trabalhar em ONGs, a qual se soma às restrições ao direito ao trabalho e à educação, apagando-as do espaço público", disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, numa mensagem publicada na rede social Twitter.