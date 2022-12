Isolado e em oração: como foram os últimos anos de vida de Bento XVI

O funeral de Bento XVI vai realizar-se na próxima quinta-feira, na praça de São Pedro, e é o Papa francisco que vai presidir às celebrações. O Papa emérito abdicou em 2013 e desde lá evitou aparecer em público.

Há dias que o mundo acompanhava de perto o estado de saúde de Bento XVI. Aos 95 anos, o Papa emérito não resistiu ao avançar da idade e sucumbiu depois de na quarta-feira ter já recebido a Unção dos Enfermos.

Os momentos finais da vida do antigo pontífice foram passados no Mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano, onde vivia há dez anos.

Com a morte do Papa emérito, a Santa Sé prepara agora as cerimónias fúnebres e último adeus ao Papa que liderou a igreja católica entre 2005 e 2013.

O funeral realiza-se na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, às 9:30 locais, numa celebração presidida pelo Papa Francisco, anunciou este sábado a Santa Sé.

Antes do funeral, na quinta-feira, os fiéis vão ter a oportunidade de se despedir de Bento XVI, já que o seu corpo estará na Basílica de São Pedro.

Desde que se retirou, em 2013, que vivia isolado e dedicava a sua vida, essencialmente, à oração. A última viagem de Ratzinger aconteceu no verão de 2020,

quando foi discretamente à Alemanha visitar o irmão, também ele sacerdote, que estava gravemente doente e que acabou por morrer um mês depois da visita.