Filho de Bolsonaro critica presença de Sócrates na tomada de posse de Lula

José Sócrates esteve presente na cerimónia de tomada de posse de Lula da Silva, que aconteceu este domingo no Palácio do Planalto, em Brasília. A presença do ex-primeiro-ministro português não passou despercebida ao filho o Presidente cessante do Brasil. “A quadrilha se reunindo toda de novo”, assim começa o comentário de Eduardo Bolsonaro na rede social Twitter.

“A quadrilha se reunindo toda de novo. Certamente não é pensando no bem de seus povos, mas para acertarem - agora sem erro - como acobertar suas falcatruas”, escreveu o deputado federal Eduardo Bolsonaro,