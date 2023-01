Jovem palestiniano morto durante incursão israelita em campo de refugiados

Um palestiniano de 15 anos foi hoje morto durante uma incursão do exército no campo de refugiados de Dheisha, na cidade de Belém, no sul da Cisjordânia.

O Ministério da Saúde palestiniano indicou que o jovem foi baleado no peito.

"O exército de ocupação invadiu o campo e (...) os soldados dispararam balas indiscriminadamente", informou a agência de notícias palestiniana Wafa, citando fontes de segurança.

Outra criança ficou ferida. Este é o terceiro palestiniano morto em incidentes violentos com Israel desde o início do ano, depois de dois jovens terem sido mortos na segunda-feira em confrontos armados numa aldeia perto de Jenin, no norte da Cisjordânia.

A violência continua na Cisjordânia, que registou em 2022 o ano mais mortífero desde 2006, com 170 palestinianos mortos, em comparação com 29 óbitos do lado israelita.