Pediram ajuda à polícia enquanto assaltavam uma casa e acabaram detidos

Um casal foi preso nos Estados Unidos depois de ter ligado para a polícia enquanto assaltava uma casa. O intuito da chamada passava por pedir ajuda às autoridades para mover os objetos furtados para fora da residência.

Martin Gonzalez Garcia, de 23 anos, e a namorada Ashializ Roldan Oscasio, de 22, são as personagens principais desta história que mais parece ter saído de um filme de comédia.

Todavia, o episódio é real e aconteceu em Poinciana, no estado norte-americano da Flórida. Segundo relata a agência Associated Press, os dois jovens encontravam-se no interior de uma casa que não lhes pertencia, quando o elemento feminino da dupla decidiu ligar para o 911 (número de emergência nos EUA).

Segundo reporta o gabinete do xerife do condado de Polk, através de um publicação no Facebook, aquando da chamada telefónica, as autoridades não obtiveram qualquer resposta do outro lado da linha.

Posteriormente, localizaram a chamada e deslocaram-se até ao local onde se depararam com os dois assaltantes no interior da casa. Imediatamente, os elementos das autoridades identificaram Martin Garcia como sendo o autor de um assalto a uma loja, ocorrido algumas horas antes.

A polícia questionou a dupla sobre o que faziam naquela residência e porque razão ligaram para o 911, ao que Ashializ Oscasio respondeu que pretendiam obter ajuda de forma a conseguirem mover os vários bens que estavam a furtar.

Para além disso, a assaltante admitiu também que a chamada tinha como objetivo pedir boleia para o aeroporto, de forma a que o casal pudesse passar o fim de semana em Nova Iorque.

Segundo o gabinete do xerife, “os agentes ajudaram-nos com os seus pertences, e deram-lhes boleia, mas não foi para o aeroporto ... foi para [a esquadra de] Polk Pokey”. E eles são bem-vindos a ficar lá durante todo o fim de semana. O Polk Pokey é muito melhor que Nova Iorque, de qualquer forma".

O casal foi acusado de roubo, reporta o gabinete do xerife.