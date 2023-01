Governo de Israel proíbe bandeiras palestinianas em espaços públicos

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ordenou às forças de segurança que retirem ou apreendam as bandeiras palestinianas exibidas em espaços públicos.

"É inconcebível que os infratores da lei agitem bandeiras terroristas, incitem e encorajem o terrorismo. Dei instruções para remover do espaço público as bandeiras que apoiam o terrorismo e para impedir o incitamento contra o Estado de Israel", declarou Ben Gvir, segundo o jornal The Jerusalem Post.

O também líder do partido ultranacionalista Otzma Yehudit (Poder Judeu) defendeu no domingo que "a liberdade de expressão não se estende à identificação com um terrorista e aqueles que querem prejudicar os soldados das IDF", as Forças de Defesa de Israel.

A ordem surge após os palestinianos terem saído às ruas para comemorar a libertação, no último fim de semana, de Karim Younis, após ter cumprido uma pena de prisão de 40 anos pelo assassinato de um soldado israelita em 1980.