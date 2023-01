Jair Bolsonaro já teve alta hospitalar

O ex-Presidente do Brasil deixou esta terça-feira o hospital perto de Orlando, na Florida, nos Estados Unidos, onde deu entrada na segunda-feira.

A informação é avançada pela agência Reuters, que cita o colunista da Globo Lauro Jardim.

Jair Bolsonaro terá sido internado devido a um “desconforto abdominal” decorrente do esfaqueamento do qual foi vítima em 2018. A entrada no hospital aconteceu um dia depois da invasão de apoiantes do antigo Presidente ao Congresso, Supremo Tribunal e o Palácio do Planalto.

Numa primeira reação a partir dos Estados Unidos, Bolsonaro demarcou-se do ataque às instituições democráticas brasileiras, considerando o episódio "lamentável".

O antecessor de Lula da Silva diz que não tem passado dias fáceis na casa da Florida e está a ponderar antecipar o regresso ao Brasil, apontado para o fim de janeiro.

Recorde-se que Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o final de 2022, não tendo participado na tomada de posse de Lula da Silva.



Invasão em Brasília



No domingo, milhares de manifestantes radicais de extrema-direita invadiram e causaram danos às sedes do Parlamento, da Presidência e do Supremo Tribunal durante mais de quatro horas.

Cerca de 1.500 pessoas foram detidas, embora esta terça-feira a Polícia Federal tenha comunicado que libertou "idosos doentes crónicos" e "adultos responsáveis por menores", sem especificar o número exato.

As autoridades brasileiras encontraram vestígios de sangue, fezes e urina dentro do Palácio do Planalto.

Os enviados da SIC a Brasília estiveram esta terça-feira dentro do Palácio do Planalto.