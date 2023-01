Invasão em Brasília: Supremo ordena prisão de ex-comandante da Polícia Militar

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenou esta terça-feira a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto, avança o G1. Em causa estão suspeitas de conivência com os apoiantes de Bolsonaro durante a invasão de domingo.

Era o responsável pela Polícia Militar do Distrito Federal no dia da invasão dos apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal, em Brasília, no Brasil.

Há suspeitas de conivência da Polícia Militar com os invasores.

Fábio Augusto já tinha sido retirado do comando da Polícia Militar do Distrito Federal.

A ordem de prisão surge numa altura em que a polícia e o Governo do Distrito Federal têm sido criticados pela sua atuação durante os atos de vandalismo. O Governo Federal tem a responsabilidade de garantir a segurança das sedes dos três poderes brasileiros.

Invasão de apoiantes de Bolsonaro

Milhares de apoiantes de extrema-direita do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram, no domingo, as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília.

A Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo das sedes dos três poderes.

Foram detidas, pelo menos, 300 pessoas.

Apoiantes radicais de Bolsonaro, derrotado nas eleições, tinham convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília.