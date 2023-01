Filho de Bolsonaro nega envolvimento do pai na invasão em Brasília

Um dos filhos de Jair Bolsonaro veio, esta terça-feira, negar o envolvimento do ex-Presidente do Brasil nas manifestações do passado domingo.

Durante uma sessão no Senado, Flávio Bolsonaro disse que o nome do pai não deve ser ligado aos incidentes, uma vez que tem estado em silêncio e a "lamber as feridas", depois das eleições de final de outubro.

Jair Bolsonaro está internado num hospital da Florida, nos EUA, e por razões de saúde, poderá vir a antecipar o regresso ao Brasil. Ao mesmo tempo, corre o risco de ser deportado, já que foi para território norte-americano com um visto especial por ser Presidente brasileiro.

Milhares de manifestantes apoiantes de Bolsonaro invadiram, no domingo, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), em protesto contra a eleição do chefe de Estado, Lula da Silva. Centenas de pessoas foram detidas. Lula da Silva garantiu que os invasores serão punidos.

A Polícia Civil diz ter encontrado explosivos e fala em agressões a jornalistas.