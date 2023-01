O ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro, que está internado nos EUA, terá de deixar o país ou será deportado, se não alterar o visto até ao dia 30 de janeiro.

A informação foi avançada pelo departamento de Segurança dos Estados Unidos.

"Se um indivíduo não tem bases para entrar nos Estados Unidos, esse indivíduo está sujeito a ser removido pelo Departamento de Segurança Interna. Sem nomearmos indivíduos e falando em termos gerais, se alguém entrasse nos EUA com um visto A, que é essencialmente um visto diplomático para diplomatas estrangeiros ou chefes de Estado... Se o titular de um visto A deixar de estar envolvido em assuntos oficiais em nome do seu governo, compete a esse titular do visto abandonar os EUA ou solicitar uma alteração do estatuto de imigração no prazo de 30 dias. Esse pedido de alteração do estatuto do visto seria feito junto do Departamento de Segurança Interna", esclarece Ned Price, porta-voz do departamento de Estado dos EUA.