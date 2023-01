Biden vai falar com Lula e garante que não teve "contacto direto" com Bolsonaro

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) disse não ter contacto com o ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que se encontra em território norte-americano e cujos apoiantes tomaram de assalto as principais instituições do Brasil no domingo.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse à imprensa que o Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falará sobre o que aconteceu com o seu homólogo brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, mas que ainda não há data definida para essa conversa telefónica.

Sullivan afirmou que não há "contacto direto" com Bolsonaro, que viajou para a Florida dois dias antes da investidura de Lula da Silva como seu sucessor na Presidência da República do Brasil, e acrescentou que, até agora, o Governo brasileiro não pediu aos Estados Unidos o retorno do ex-Presidente.

"Se recebêssemos tal pedido, discuti-lo-íamos a sério, como sempre fazemos", disse Sullivan, que está no México para participar na Cimeira de Líderes da América do Norte, na qual Biden se reunirá com o Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, e com o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau.

EUA conderam “ataque à democracia”

O conselheiro da Casa Branca declarou que não resta "qualquer dúvida" de que os EUA condenam o "ataque à democracia" perpetrado por seguidores radicais de Bolsonaro, que invadiram e vandalizaram, no passado domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto - a sede da Presidência da República do país - e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, obrigando à intervenção policial para repor a ordem e suscitando a condenação da comunidade internacional.

Além disso, sublinhou que os EUA "confiam nas instituições democráticas do Brasil" e que o Governo brasileiro não será abalado pelo ataque dessas pessoas.