Invasão em Brasília: Lula da Silva garante que vai encontrar responsáveis

O presidente do Brasil, Lula da Silva, insiste que os financiadores da invasão de domingo em Brasília vão ser encontrados pelas autoridades. Até agora, cerca de 1500 pessoas foram detidas e os acampamentos de apoiantes de Jair Bolsonaro foram desmantelados.

O chefe de Estado brasileiro chamou os governadores ao Palácio do Planalto e posteriormente saíram até ao Supremo Tribunal Federal. Horas depois do assalto à democracia brasileira, Lula da Silva quis dar um sinal de força e solidez ao país.

“Queremos saber quem financiou para as pessoas ficarem tanto tempo. Não é possível um movimento durar o tempo que durou em frente aos quartéis se não houvesse financiamento, se não tivesse garantido o pão de cada dia, o café, o almoço e a janta [jantar]”, proferiu Lula da Silva.

O Presidente brasileiro referia-se aos ataques do passado domingo mas também aos acampamentos de apoiantes de Jair Bolsonaro que duraram durante várias semanas.

No exterior dos quartéis os manifestantes contestavam o resultado das eleições presidenciais e pediam uma intervenção militar. Porém, esta segunda-feira o acampamento de Brasília foi desmantelado.

Cerca de 1500 pessoas foram já detidas e muitas delas foram transportadas para um ginásio da Polícia Federal, local de onde muitos apoiantes de Bolsonaro têm partilhado frequentemente imagens nas redes sociais dos momentos em que rezam e se queixam das condições em que se encontram.

Continuam também a defender o movimento, apesar de todos os crimes que estão em causa, tal como referiu Flávio Dino, ministro da Justiça:

“Temos um crime de golpe de estado, e esse é o nome no Código Penal, pelo que não restam dúvidas. Vivemos um crime de tentativa de abolição violenta do Estado de direito democrático. O crime de dano, incluindo os danos qualificados do património público, incluindo o património classificado como património histórico. Havia associação criminosa, havia danos corporais”