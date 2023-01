Manifestação pró-democracia: milhares de brasileiros saem à rua após invasão em Brasília

Milhares de pessoas saíram às ruas, no Brasil, numa manifestação pró-democracia após a invasão em Brasília.

O protesto aconteceu no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Os manifestantes pediram a condenação daqueles que invadiram o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal. Dizem que o que aconteceu no domingo foi um dos piores momentos da história do Brasil.

A invasão a Brasília

Apoiantes do ex-Presidente Bolsonaro, que perdeu as últimas eleições no Brasil, invadiram no domingo as sedes dos edifícios estatais e de justiça do distrito federal do Brasil.

A invasão obrigou a uma intervenção federal para repor a ordem e levou à condenação por parte da comunidade internacional.

Após várias horas, a Polícia Militar conseguiu recuperar o controlo da sede dos três edifícios invadidos, assim como desocupar por completo a praça dos Três Poderes.

A invasão começou após militantes da extrema-direita e apoiantes de Bolsonaro terem convocado um protesto para a esplanada dos Ministérios, em Brasília.