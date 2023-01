Qatargate: ex-eurodeputado Panzeri continua detido após desistir de recurso

O ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri, no centro do escândalo "Qatargate", vai continuar detido enquanto prossegue a investigação sobre suspeitas de corrupção no Parlamento Europeu, anunciou esta terça-feira a procuradoria federal belga.

O antigo deputado socialista que se tornou, em 2019, dirigente de uma organização não-governamental (ONG) com sede em Bruxelas, contestou inicialmente a sua manutenção sob custódia - decidida em meados de dezembro - e devia comparecer esta terça-feira de manhã perante um tribunal de recurso.

Mas “por razões pessoais”, decidiu abandonar o seu recurso e "portanto, não compareceu", indicou a procuradoria federal.

Pier Antonio Panzeri, de 67 anos, foi detido em Bruxelas a 9 de dezembro, o mesmo dia da detenção de uma vice-presidente do Parlamento Europeu, a eurodeputada socialista grega Eva Kaili, e de um assessor parlamentar italiano, Francesco Giorgi, companheiro de Eva Kaili.

Juntamente com Niccolò Figa-Talamanca, um italiano responsável pela ONG que também está em prisão preventiva, todos foram indiciados por "pertença a uma organização criminosa", "branqueamento de dinheiro" e "corrupção".

São acusados de terem recebido grandes somas de dinheiro vivo do Qatar para influenciar a favor do emirado declarações e tomadas de decisões políticas na única instituição eleita da União Europeia (UE), em particular a propósito dos direitos dos trabalhadores.

No âmbito desta investiga