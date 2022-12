"Qatargate": eurodeputada portuguesa nega apoio a financiamento de ONG suspeita

O comunicado surge após o diário belga Le Soir avançar que a eurodeputada e outros deputados do grupo europeu dos socialistas e democratas apoiaram um financiamento de 175 mil euros à ONG, que terá, alegadamente, recebido subornos do Qatar e de Marrocos para ter benefícios políticos e económicos na União Europeia.

A eurodeputada Isabel Santos emitiu um comunicado onde nega ter apoiado qualquer financiamento à Fight Impunity, a organização não-governamental que está no centro da polémica "Qatargate".

No esclarecimento, Isabel Santos fez uma ressalva e disse que, tanto quanto é do seu conhecimento, o Parlamento Europeu não atribuiu qualquer verba à organização em questão.

"É completamente falso que tenha avalizado, apoiado ou incentivado financiamento seja a que organização for nomeadamente à associação em causa. Além disso, tanto quanto é do meu conhecimento, o Parlamento Europeu não atribuiu qualquer verba à Fight Impunity."

A socialista explicou que o processo é sempre sujeito a uma fase de candidaturas geridas pela Comissão Europeia e sem qualquer influência do Parlamento Europeu.

A eurodeputada acrescentou ainda que pediu para sair do quadro de honra da Fight Impunity a 11 de dezembro, quando soube do envolvimento do presidente num alegado esquema de corrupção.