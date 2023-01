Bunker secreto pode revelar grandes segredos da máfia siciliana

A polícia italiana encontrou um bunker secreto do chefe da máfia siciliana, detido esta segunda-feira. As autoridades acreditam que no local está escondido um arquivo com informações sobre os homicídios realizados pela máfia nos últimos 40 anos.

Este arquivo pode ser a chave para alguns dos crimes mais horrendos cometidos pela máfia siciliana, incluindo o atentado à bomba que em 1992 resultou na morte de dois magistrados “anti-máfia”.

Este bunker fica numa pequena vila na Sicília onde Matteo Messina Denaro foi encontrado. Estava escondido há mais de 30 anos.

Um dos assassinatos cometidos por Denaro que mais chocou a opinião pública italiana foi o de Giuseppe Di Matteo, um menino de 12 anos que foi sequestrado em 1993, mantido em cativeiro por dois anos e depois morto e dissolvido em ácido. Era filho de um ex-mafioso que decidiu colaborar com a justiça.

Ao longo dos anos, o seu negócio expandiu-se para vários setores, alguns invulgares para uma organização criminosa, desde os homicídios a soldo, a energia eólica, pedreiras, hipermercados e aldeamentos turísticos.

Violento, sanguinário, sábio e calmo

Nos últimos anos, o chefe da máfia foi procurado nos Estados Unidos e na África, especulando-se que poderia ter-se submetido a uma cirurgia plástica para mudar o seu aspeto.

Um arrependido da organização criminosa disse que Denaro se tinha submetido a uma cirurgia ocular numa clínica em Barcelona antes de voltar para a Sicília, onde hoje foi preso.