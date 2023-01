Lula: Desflorestação "zero na Amazónia em 2030, vou buscar isso a ferro e fogo"

Um dia depois das promessas de Lula da Silva, de que em 2030 a Amazónia vai atingir a taxa de desflorestação zero, arrancaram os trabalhos para reverter os danos na floresta.

Uma dezena de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) acompanhados por Polícias Federais foram até uma reserva indígena, onde houve relatos de desflorestações ilegais.

Os investigadores e agentes da polícia tentam impedir novas incursões e afastar os madeireiros das terras indígenas, onde a desflorestação é um crime federal.

Nos últimos 4 anos, período de governo de Jair Bolsonaro, a desflorestação da Amazónia aumentou em 60 %. Bolsonaro, durante o seu governo, reduziu as verbas para a proteção da região e fez cortes no número de funcionários ao serviço do Ibama.

Lula da Silva promete reverter as políticas que considera "pouco amigas do ambiente e da humanidade" e promover a cooperação entre os vários departamentos para reabilitar a Amazónia.