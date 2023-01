Trump confunde mulher que o acusa de violação com ex-mulher

O ex-Presidente norte-americano, Donald Trump, tem negado as acusações de violação sexual, que estão a ser lançadas pela jornalista e escritora E.Jean Carroll. Com o julgamento a arrancar este ano, em abril, surgem informações que podem comprometer o antigo Presidente.

Num depoimento, Donald Trump confundiu a sua acusadora com a sua segunda mulher, Marla Maples, noticia o The Guardian. Isto depois de admitir publicamente que não conhece E.Jean Carroll e que não a podia ter violado, porque não faz o seu “tipo de mulher”.

"Esta é a Marla, sim", disse Trump, quando mostraram uma fotografia do próprio com E. Jean Carroll. "Essa é a minha esposa".

A fotografia foi tirada numa cerimónia de angariação de fundos no início da década de 1990. Na altura, Donald Trump estaria casado com Ivana Trump. Três anos depois casou-se com Maples, a mãe da sua filha, Tiffany.