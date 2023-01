A coroação do rei Carlos III de Inglaterra, a 6 de maio, contará com três dias de atividades, incluindo um espetáculo, um almoço de grande escala e um apelo ao envolvimento dos britânicos em voluntariado.

O Palácio de Buckingham, a residência oficial da família real do Reino Unido, divulgou este domingo os primeiros detalhes do programa oficial da coroação do rei Carlos III, do qual fará parte um espetáculo de música, dança e luz e com a participação de "ícones mundiais da música", orquestras e um grupo coral multicultural e inclusivo, referiu este domingo a BBC.

Está previsto ainda um "Grande Almoço da Coroação", de rua, no domingo, dia 7 de maio, enquanto no dia 8, que deverá ser declarado feriado nacional, é feito o apelo aos britânicos para que se envolvam em iniciativas de voluntariado e beneficência.

Carlos III e a rainha consorte, Camilla, serão coroados na Abadia de Westminster, numa cerimónia religiosa conduzida pelo Arcebispo de Canterbury, Justin Welby, líder da Igreja Anglicana.

No comunicado deste domingo, o Palácio de Buckingham não revelou se o príncipe Harry, filho de Carlos III, e a mulher, Meghan Markle, estarão presentes na cerimónia.

O Rei Carlos III, de 74 anos, foi proclamado imediatamente após a morte da mãe, Isabel II, 8 de setembro, aos 96 anos e após 70 anos de reinado.

A coroação de Isabel II aconteceu a 2 de Junho de 1953, mais de um ano após ser proclamada, durou quase três horas e contou com 8.251 convidados, representantes de 129 países e territórios.