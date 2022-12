Banco de Inglaterra divulga imagens das notas com o rosto de Carlos III

As novas notas exibem o rosto do monarca de um dos lados. Quando entrarem em circulação, as antigas notas com a imagem de Isabel II continuarão a ser aceites.

O Banco de Inglaterra divulgou esta semana imagens de notas de 5, 10 20 e 50 com o rosto do Rei Carlos III, que vão entrar em circulação em meados de 2024.

Em 1960, a rainha passou a ser a primeira e única monarca com o rosto impresso nas notas emitidas pelo Banco de Inglaterra. As notas dos bancos da escócia e da Irlanda do Norte não exibem a imagem de Isabel II.

A atualização de moedas e notas não será repentina e a Casa Real pretende “minimizar o impacto ambiental e financeiro da mudança de monarca”, por isso vai dar continuidade à atual circulação.

Assim sendo, as moedas e notas com a imagem da Rainha serão removidas apenas de ficarem “desgastadas ou danificadas e para atender a qualquer aumento geral na demanda”.

De acordo com a Casa da Moeda Real, o processo de produção e colocação em circulação de moedas com o retrato do Rei Carlos III vai demorar vários meses.