Golfinhos podem desenvolver lesões semelhantes às causadas pelo Alzheimer

Investigadores escoceses identificaram nos cetáceos o "desenvolvimento natural" de lesões semelhantes às causadas pela doença neurodegenerativa Alzheimer, algo até agora "único nos seres humanos", disse o patologista Mark Dagleish, um dos participantes na descoberta, à EFE.

A partir de autópsias a golfinhos com idade avançada que apareceram nas margens da Escócia, os investigadores acreditam ter descoberto uma chave para explicar a sua desorientação e pretendem usar a descoberta para avançar com a compreensão da doença em humanos.

"Vimos os mesmos sinais da doença que se encontrariam em pessoas com Alzheimer", explicou Dagleish, responsável pelo departamento de Anatomia Patológica da Universidade de Glasgow e líder da investigação publicada no European Journal of Neuroscience.