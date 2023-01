Chefe da diplomacia dos EUA visita Médio Oriente na próxima semana

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, iniciará no domingo um périplo por países do Médio Oriente com paragens em Israel e Cisjordânia, quando aumentam as tensões entre israelitas e palestinianos.

A viagem terá início no Cairo, onde o chefe da diplomacia norte-americana se encontrará com altos dirigentes políticos, incluindo o Presidente egípcio, Abdelfatá al Sisi.

Na segunda-feira, terá início uma nova etapa, com destino a Jerusalém e Ramallah, para encontros com líderes locais, como o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmud Abbas.

A relação entre as duas partes será o núcleo central de alguns contactos nos quais, além da solução dos dois Estados, se discutirá a necessidade de "reformas políticas" no caso dos palestinianos ou a "ameaça" que representa o Irão para os israelitas.

De acordo com uma nota do Departamento de Estado norte-americano, Blinken "sublinhará a necessidade urgente de as partes tomarem medidas para diminuir as tensões" na região, com o objetivo de "acabar com um ciclo de violência que já custou muitas vidas inocentes".

Esta quinta-feira, nove palestinianos foram mortos em confrontos com o Exército israelita durante uma missão num campo de refugiados na cidade de Jenin, na Cisjordânia.