Ataque a sinagoga em Jerusalém: mais de 40 detidos para interrogatório

O terrorista foi abatido no local, adiantou a polícia israelita.

O ataque ocorreu no bairro de Neve Yaakov, em Jerusalém, para onde foi destacada um grande contingente policial.

Os Estados Unidos da América já condenaram o ataque, que acontece numa altura de tensão entre Israel e a Palestina.

Têm sido disparados rockets a partir da Faixa de Gaza contra território israelita. Na Cisjordânia, os raids israelitas mataram na quinta-feira nove palestinianos e há dezenas de feridos.

Novo ataque algumas horas depois

Os serviços de emergência de Israel adiantaram que pelo menos duas pessoas ficaram feridas, este sábado, após um homem começar a disparar, em Jerusalém Oriental.

As vítimas são dois homens, de 23 e 47 anos, que foram feridos com gravidades.

Após o ataque de sexta-feira à noite, as autoridades israelitas lançaram uma operação que começou ao início deste sábado. Os agentes estiveram no bairro do atirador, At-Tur, onde foram detidas as 42 pessoas.