Chelsea, a irmã da Barbie, é a primeira boneca com escoliose

A Mattel , fabricante da Barbie, lançou a primeira boneca com escoliose. A empresa de brinquedos lançou a boneca Chelsea , que é a irmã mais nova da Barbie e tem uma coluna curva e vem com um suporte removível, noticia o jornal Independent .

Citando o "poder da representação", a marca pretende normalizar o equipamento e incentivar as crianças a celebrar a inclusão com a sua mais recente adição à família Barbie.

Mattel trabalhou em estreita colaboração com o Dr. Luke Macyszyn, um neurocirurgião certificado e especialista em distúrbios complexos da coluna vertebral infantil, para desenvolver a primeira boneca com escoliose.

Lisa McKnight, vice-presidente executiva e chefe global de Barbie e bonecas da Mattel, adianta que "estamos comprometidos em criar bonecas com uma variedade de looks para que as crianças possam ver-se na Barbie - e agora nesta linha nova, Chelsea"

"Estamos orgulhosos de lançar a primeira boneca Chelsea com suporte removível para continuar a refletir melhor o mundo que as crianças veem ao seu redor".

“Nossa linha Chelsea oferece infinitamente mais maneiras de estimular a narrativa, ao mesmo tempo que oferece às crianças uma maneira de desenvolver empatia e habilidades de processamento social por meio de brincadeiras com bonecas”, acrescenta a vice-presidente executiva da Mattel.

O que é escoliose?

A escoliose é caracterizada por curvaturas anormais da coluna vertebral. Os sintomas incluem uma coluna visivelmente curvada, um ombro mais alto que outro ou um ombro ou quadril mais proeminente que o outro, uma caixa torácica saliente ou uma diferença no comprimento das pernas.

A CUF explica que, ao contrário das más posturas, estas curvas não se corrigem apenas por endireitar os ombros ou sentar-se direito.

Este tipo de deformação da coluna vertebral afeta, globalmente, cerca de duas em cada 100 pessoas. No entanto, existe uma forte tendência familiar, se algum elemento da família tiver escoliose, este número aumenta para cerca de 20%.

Segundo a CUF, as causas da escoliose podem ser de diversa natureza. No entanto, na maior parte dos casos não é possível identificar as causas ou razões da doença.

Trata-se de uma condição que normalmente se desenvolve no início da puberdade, em jovens saudáveis e é mais frequente em raparigas que rapazes. Mesmo assim pode surgir independentemente da idade.