Antony Blinken vai reunir-se com Xi Jinping em Pequim

Antony Blinken vai reunir com Xi Jinping, em Pequim, tornando-se no primeiro secretário de Estado norte-americano a sentar-se com o líder chinês em quase seis anos, avança esta sexta-feira o jornal britânico Financial Times. Trata-se também do primeiro secretário de Gabinete do Presidente norte-americano, Joe Biden, a visitar a China.

Fontes citadas pelo Financial Times disseram que o diplomata norte-americano vai encontrar-se com Xi, durante a visita de dois dias, que começa no domingo.

Blinken está de visita à China depois de Biden e Xi terem acordado em Bali, em novembro passado, que deveriam encontrar formas de estabilizar a turbulenta relação EUA - China.

As relações entre Pequim e Washington deterioraram-se rapidamente, nos últimos anos, devido a uma guerra comercial e tecnológica, diferendos em questões de direitos humanos, o estatuto de Hong Kong e Taiwan ou a soberania do mar do Sul da China.

A tensão aumentou em agosto passado, quando a visita a Taipé da ex-presidente da Câmara dos Representantes dos EUA Nancy Pelosi gerou fortes protestos por parte do governo chinês, que considerou a viagem uma provocação e lançou exercícios militares em torno da ilha, numa escala sem precedentes.

Um general da Força Aérea dos Estados Unidos pediu, esta semana, aos oficiais norte-americanos que estejam preparados para uma guerra contra a China, a partir de 2025.

No memorando, o general Mike Minihan, que chefia o Comando de Mobilidade Aérea e serviu, anteriormente, como chefe-adjunto do Comando Indo-Pacífico, escreveu que "o instinto" lhe diz que uma guerra contra a China "é iminente" e pediu prontidão para disparar "contra o alvo".

"Espero estar enganado, mas o meu instinto diz-me que vamos entrar em guerra em 2025", observou.

Blinken também se deve reunir com Wang Yi, o alto funcionário da política externa chinesa que recentemente substituiu Yang Jiechi.

Tmbém vai encontrar-se com Qin Gang, o antigo embaixador chinês nos EUA e agora ministro dos Negócios Estrangeiros do país asiático.

Blinken será o primeiro secretário de Estado a reunir-se com Xi Jinping na China desde que Rex Tillerson visitou o país, em 2017, o primeiro ano da administração de Donald Trump. Mike Pompeo, que sucedeu Tillerson, visitou a China no ano seguinte, mas não se encontrou com Xi.