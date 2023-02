O momento em que um prédio colapsa em Malatya, na Turquia

A Turquia foi atingida, esta madrugada, por um forte abalo sismico que provocou impressionantes destruições.

No vídeo, é possível ver o momento exato em que um prédio desaba completamente, em Malatya, sudeste da Turquia, numa altura em que decorriam as operações de resgate das vítimas. Na rua encontravam-se várias pessoas que fogem no momento em que o edifício desaba.

A União Europeia enviou equipas de busca e salvamento que já estão na Turquia para dar assistência no processo de resgate das vítimas que já conta com, pelo menos, 1.700 mortos e mais de 7.600 feridos.