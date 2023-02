Rishi Sunak promove alterações no Governo britânico e elege novo líder do Partido Conservador

O atual secretário de Estado do Comércio Greg Hands foi nomeado presidente do Partido Conservador e ministro sem pasta pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, que aproveitou para fazer remodelação governamental e mexer na estrutura do Executivo.

Hands vai ocupar o lugar deixado vago por Nadhim Zahawi, que foi demitido por Rishi Sunak há uma semana depois de ter sido descoberto que violou o código ministerial ao esconder irregularidades fiscais.

Como presidente do partido, Hands será responsável por mobilizar os Conservadores para as eleições locais de 04 de maio e preparar as legislativas previstas para 2024, numa altura em que os 'tories' estão atrás do Partido Trabalhista nas sondagens.

Alterações levadas a cabo por Rishi Sunak

Na remodelação anunciada, o ministro da Economia, Energia e Estratégia Industrial, Grant Shapps, fica responsável pela nova pasta da Segurança Energética e Neutralidade Carbónica [Net Zero].

Kemi Badenoch, atual ministra do Comércio, passa a acumular a responsabilidade pela Economia num ministério que funde as duas posições, bem como a secretaria de Estado da Mulher e Igualdade.

O Ministério da Cultura, Desporto, Comunicação Social e Digital também foi dividido, com a atual ministra, Michelle Donelan, a manter a responsabilidade pela Ciência, Inovação e Tecnologia.

A atual secretária de Estado da Habitação, Lucy Frazer, vai passar a dirigir o novo Ministério da Cultura, Comunicação Social e Desporto.

O vice-primeiro-ministro e ministro da Justiça, Dominic Raab, manteve-se no posto, apesar de estar sob pressão para se afastar devido a um inquérito sobre o comportamento intimidatório sobre alguns subordinados que se queixaram.

Líder do Executivo completou 100 dias em funções

Rishi Sunak, que completou 100 dias em funções na semana passada, já tinha sido obrigado a mexer na equipa quando demitiu Gavin Williamson em novembro de ministro sem pasta devido igualmente a alegações de 'bullying' junto de colegas.

Devido à remodelação governamental, o conselho de ministros que normalmente se realiza à terça-feira de manhã foi adiado para a parte da tarde.