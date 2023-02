Discurso de Biden foi "absolutamente extraordinário" virado para uma recandidatura

Ricardo Costa, da SIC, considera que o discurso foi "absolutamente extraordinário".

"É um grande discurso, muito bem feito para quem quer ser recandidato à Presidência dos EUA".

Na Edição Especial da SIC Notícias, Ricardo Costa salienta que o discurso do Estado da União foi "completamente virado" para os americanos que podem dar a vitória a Joe Biden.

"Capturou uma série de temas que eram de Donald Trump", acrescenta.

É a segunda vez que o Presidente Joe Biden faz o discurso anual típico dos presidentes dos EUA para as duas câmaras do Congresso (Senado e Câmara de Representantes) reunidas no mesmo hemiciclo, juntamente com os membros do Supremo Tribunal.