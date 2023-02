Incêndios no Chile: "Em 2011 ardeu tudo. Não queremos passar pelo mesmo"

Há mais de um mês que as chamas consomem hectares atrás de hectares de floresta no centro e no sul do Chile.

No terreno, bombeiros e voluntários batalham para travar o avanço das chamas que já consumiram mais de 290 mil hectares.

A situação tem sido agravada pelo tempo seco e pelas altas temperaturas, que se deverá manter até ao final da semana. Em algumas zonas, os termómetros ultrapassam os 35 graus. Um cenário devastador, que se repete anualmente.

Habitantes da região temem voltar a perder cultivos e casas. Nos últimos dias, já foram detidas mais de 15 pessoas suspeitas de envolvimento nos incêndios, na maioria dos casos por negligência.