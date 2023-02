Julia Chavez, de 13 anos, morreu esta segunda-feira na sequência de uma leucemia não diagnosticada.

Foi uma dor de cabeça que fez soar os alarmes. Julia, que vivia em Augusta, cidade do estado da Georgia, nos EUA, foi levada para o hospital depois de desmaiar no domingo. Os exames que realizou revelaram a leucemia, até aqui desconhecida.

"Foi aí que descobrimos que ela tinha leucemia. Veio tão forte e tão rápido. Os médicos disseram-nos que não havia como sabermos", escreveu o pai, Dennis Lee Chavez, nas redes sociais.

Dennis Lee Chavez lembra ainda a facilidade com que Júlia ficava com hematomas e quando lhe perguntavam onde os tinha feito "encolhia os ombros", conta o The Independent.

Já a mãe disse ter ficado em choque com toda a situação: "Nunca soubemos o que ela tinha. Era uma miúda alegre, brilhante e bonita. Nunca teve mais do que uma constipação e nunca foi hospitalizada por nada desde que nasceu", recorda Renna Randall.