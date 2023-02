Milhares de igrejas no Reino Unido ensaiam para a coroação de Carlos III

A menos de três meses para a coroação do Rei Carlos III, no Reino Unido já se ensaia para o "Ring for the King". As igrejas estão a dar formação a voluntários para que no dia 6 de maio todos os sinos do país toquem no momento da coroação.

Os ensaios decorrem a bom ritmo em milhares de igrejas no Reino Unido, mas os atuais sineiros não chegam para fazer tocar os mais de 38 mil sinos no dia da coroação do Rei Carlos III.

Por isso em várias igrejas é dada formação a quem queira aprender a tocar os sinos.

A cerimónia de coroação está marcada para dia 6 de maio, em Londres. Há 70 anos que o Reino Unido não testemunha uma coroação. O Rei Carlos III sucedeu à mãe, Isabel II, que morreu no dia 8 de setembro em Balmoral, na Escócia.