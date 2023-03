Gripe das aves obriga à suspensão das exportações de produtos aviários na Argentina

A informação foi avançada pelo secretário Estado da Agricultura, Juan José Bahillo, através do Twitter, e levou a que todas as exportações de produtos aviários fossem suspensas.

Até ao momento foram identificados cerca de 30 casos por todo o país, segundo informação do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar. O caso num aviário aconteceu na província de Rio Negro, no sul do país.

Juan José Bahillo garante que os produtos continuam a ser seguros para os argentinos e que as exportações suspensas apenas por causa das exigências dos regulamentos internacionais.