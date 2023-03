Saiba quem recusou ir à coroação do Rei Carlos III

A coroação do rei Carlos III acontece a 6 de maio e, aparentemente, o monarca está ocupado a tentar encontrar um artista para atuar. Porque dizemos isto? Segundo a imprensa britânica, o palácio estendeu a procura por diversos talentos do Reino Unido, e quase todos se recusaram a atuar na coroação.

Os organizadores da coroação, segundo o The Mirror, acreditaram que seria “muito fácil” arranjar um artista para a celebração, mas receberam várias rejeições. Na lista de recusas estão artistas como: Sir Elton John, as Spice Girls, Harry Styles, Ed Sheeran, Adele e Robbie Williams.

Todos os artistas alegaram que tinham a “agenda lotada”.

Esta é uma grande rutura em relação à última grande celebração do palácio: o Jubilee da Rainha Isabel II que assinalou os 70 anos de reinado da antiga monarca. O concerto teve atuações dos Queen + Adam Lambert, Diana Ross, Alicia Keys, Elton John, Craig David, Elbow, Sir Rod Stewart, entre outros.

Quem recusou atuar na coroação?

Uma fonte da família real disse ao The Sun que "os organizadores estão a trabalhar contra o relógio para garantir um bom espetáculo, mas enfrentaram vários desafios". Elton John e Harry Styles, aparentemente, as escolhas favoritas para a coroação do Rei, recusaram o convite, referindo que tinham a agenda lotada.

Sir Elton John, amigo íntimo da Princesa Diana, começou uma digressão pela Europa, enquanto Harry Styles, que também está em digressão, não seria capaz de reunir a banda durante o tempo de paragem.

Quanto a Ed Sheeran estará ocupado a preparar-se para um próximo concerto em Houston, Texas, nos EUA, para atuar na coroação do monarca.

Adele recusou o convite, mas não justificou as razões pela recusa.

Em janeiro, surgiram rumores de que a famosa girls band estaria a preparar um regresso aos palcos coroação do Rei Carlos III de Inglaterra, avançou o The Sun, mas segundo o mesmo jornal as Spice Girls não vão atuar devido à falta de tempo para ensaiar.

Príncipe Harry “ não vem à coroação se sentir que o ambiente será tóxico”

Quem, provavelmente também, não marcará presença é o filho mais novo do Rei, Harry e a esposa Meghan Markle.