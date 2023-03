Manifestações para exigir justiça pelo acidente ferroviário ameaçam parar a Grécia na quarta-feira

Uma greve de 24 horas e várias manifestações em Atenas e outras cidades gregas para exigir justiça pelo acidente ferroviário que provocou 57 mortos ameaçam paralisar grande parte da Grécia na quarta-feira.

A greve, convocada pelo sindicato dos funcionários públicos, conta com a adesão dos trabalhadores dos transportes marítimos e urbanos, assim como dos médicos, professores e atores, que, por sua vez, se juntaram ao pessoal do setor ferroviário.

Os trabalhadores ferroviários completam hoje o sétimo dia consecutivo de greve para exigir a modernização da rede ferroviária do país.

Dada a adesão já notificada, o país deverá ver parar, na quarta-feira, a maioria dos transportes, desde navios a comboios, passando por autocarros e elétricos, sendo que os trabalhadores do metropolitano e dos transportes intercidades também estão a considerar aderir à paralisação, segundo avançou hoje a imprensa grega.

O início das manifestações está agendado para as 12:00 locais (10:00 em Lisboa) no centro de Atenas e de outras cidades, o que pode coincidir com as marchas convocadas para daí a algumas horas a propósito do Dia Internacional da Mulher.

Na convocatória, publicada em comunicado, o sindicato dos funcionários públicos especifica que os dirigentes exigem "que acabem as políticas de privatizações" no setor ferroviário e "que sejam apuradas as verdadeiras responsabilidades pelo crime homicida".