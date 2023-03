Espécie rara de tigre branco abandonada no lixo de Atenas

Uma cria de uma espécie rara de tigre branco foi encontrada num caixote de lixo perto do Parque Zoológico de Ática, na Grécia, num estado débil. O responsável pelo parque denunciou o caso às autoridades gregas.

Depois da indignação de Jean Jacques Lesueur, fundador do Parque Zoológico da Ática, as forças de segurança de Spata e de Pallini estão, neste momento, a investigar o aparecimento do animal selvagem nos subúrbios de Atenas.

"Pelas câmaras que verificámos à noite, não consta que alguém tenha passado e parado no local e o segurança também não viu qualquer movimento estranho", revelou o diretor do jardim zoológico.

Ao que tudo indica, o dono terá comprado a cria e entrado ilegalmente no país. As autoridades pretendem rastrear a rota que o animal fez até chegar à cidade, através de sites que vendem esta espécie rara de tigres, mas, até ao momento, não foi possível.

A fêmea de quatro meses sofre de paralisia nas patas traseiras e terá sido esse um dos motivos pelo qual foi abandonada.