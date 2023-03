Criar eletricidade a partir do ar: há uma enzima que o faz e pode ser uma solução para o futuro

E se fosse possível criar energia elétrica através do ar? Uma equipa de cientistas da Universidade de Monash, em Melbourne, na Austrália, descobriu uma enzima capaz de gerar corrente elétrica usando gases atmosféricos.

Os cientistas sabiam anteriormente que a enzima, conhecida como Huc, “era capaz de usar o hidrogénio no ar como fonte de energia”, permitindo-lhe “crescer e sobreviver, inclusive em solos antárticos, crateras vulcânicas e no fundo do oceano”, explica Chris Greening, do Instituto de Descobertas de Biomedicina da Universidade de Monash, citado pela CNN.

“Mas não sabíamos que era capaz de fazer isto, até agora”, acrescenta o investigador,

A descoberta foi publicada na revista científica Nature, esta quarta-feira. A enzima Huc – uma bactéria comum do solo – mostrou ser “surpreendentemente estável” e extraordinariamente eficiente a criar “energia a partir de ar rarefeito”. Rhys Grinter, da Universidade de Monash, afirma que esta enzima “é extraordinariamente eficiente”.

“Ao contrário de todas as enzimas conhecidas e catalisadores químicos, e até consome hidrogénio abaixo dos níveis atmosféricos – tão baixo como 0,00005% de ar que nós conseguimos respirar”, explica à CNN.

As experiências realizadas pela equipa australiana mostram também que é possível armazenar enzimas Huc, em estado puro, durante longos períodos, seja em temperaturas geladas ou até aos 80ºC, sem que seja comprometida a produção de eletricidade.

Esta enzima está, numa primeira fase, a ser utilizada em pequenos dispositivos movidos ar. A próxima fase é aumentar a escala de produção das enzimas Huc, para que se possam tornar eficientes a uma escala significativa.