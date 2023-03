Mundo

Ciclone Freddy: mais de 100 mortos no Maláui e Moçambique

ANDRE CATUEIRA

Os voos programados no aeroporto de Blantyre, em Maláui, foram cancelados e as escolas fecharam após as inundações causadas pelo transbordo de rios terem afetado áreas residenciais, cortando estradas e destruindo habitações.