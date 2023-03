Ciclone Freddy: sobe para 200 o número de mortos em Moçambique e Malawi

Pelo menos 200 pessoas morreram em Moçambique e no Malawi, devido a deslizamentos de terra provocados pelo ciclone Freddy. Mais de 500 ficaram feridas e dezenas continuam desaparecidas.

Devido às más condições atmosféricas, 4.000 famílias foram obrigadas a sair de casa. As autoridades continuam com dificuldades no acesso às zonas mais afetadas e há regiões sem energia elétrica e telecomunicações.

O ciclone Freddy foi considerado um dos mais fortes e duradouros registados no hemisfério sul. As previsões de chuva forte mantêm-se até ao final desta quarta-feira