BBC recomenda aos funcionários que retirem a aplicação Tik Tok dos telefones profissionais

A BBC instruiu o seu pessoal a retirar a aplicação Tik Tok dos telefones profissionais, indicou na segunda-feira o conglomerado do audiovisual britânico, no seguimento de outras instituições ocidentais desconfiadas com a rede social chinesa.

Em artigo divulgado no seu sítio, a BBC informou que o seu pessoal recebeu uma mensagem de correio eletrónico, no domingo, no qual se afirma que o grupo afirma "não recomendar a instalação da Tik Tok em aparelhos da empresa BBC, salvo razão profissional justificada".

Fez ainda uma citação da mensagem dirigida: "Se não tem necessidade do Tik Tok por motivos profissionais, deve suprimi-lo".

Estas orientações seguem-se às proibições da aplicação chinesa em aparelhos governamentais ou oficiais dos EUA ou da Comissão Europeia.