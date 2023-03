Migrantes morrem sufocados em comboio no Texas

Dois migrantes morreram sufocados num comboio no Texas, nos Estados Unidos, e outros 15 tiveram de ser assistidos. Seguiam trancados numa das carruagens, com temperaturas acima dos 30 graus.

A polícia foi chamada de urgência e o comboio mandado parar a leste da cidade de Knippa, não muito longe da fronteira com o México.

Numa das carruagens seguiam pelo menos 17 migrantes, trancados, com temperaturas a ultrapassarem os 30 graus. Dois foram encontrados mortos no interior do comboio e os restantes assistidos e transportados para o hospital, cinco dos quais em estado crítico.

Só em janeiro de 2023, mais de 128 mil pessoas foram detidas ao tentar passar a fronteira do México para os Estados Unidos.

Com as restrições impostas pela Lei 42, que permite a expulsão imediata de migrantes, a entrada nos Estados Unidos pelos circuitos legais é cada vez mais difícil.

Criada em Março de 2020 pelo Presidente Donald Trump, a pretexto da necessidade de travar a pandemia, a “Title 42” continua em vigor, apesar dos esforços da administração de Joe Biden no sentido de a revogar.