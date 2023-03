Protestos em França: Louvre bloqueado e invadido por central sindical

Os manifestantes exigem a demissão do Presidente Emmanuel Macron e a reposição da idade da reforma. Por outro lado, Macron não quer desistir da reforma do sistema de pensões , que é uma das mais importantes do seu mandato. Não se sabe como o Presidente francês irá resolver o problema das manifestações violentas que têm marcado a atualidade nas últimas semanas.

Macron chegou a comparar os protestos em França com o ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, e com a invasão da praça dos três poderes, no Brasil.

Os sindicatos pretendiam que os protestos coincidissem com a visita do Rei britânico, Carlos III, ao país, mas esta foi adiada.