"Meu Deus, é enorme": criança encontra fóssil com 200 milhões de anos

Uma criança de nove anos encontrou um fóssil de uma amonite com mais de 200 milhões de anos, numa praia no Vale de Glamorgan, no País de Gales.

Era um domingo normal em que Eli passeava com o pai em busca de vestígios do passado. No final do passeio, saiu-lhe a “sorte grande” nas falésias do período Jurássico.

O pequeno “caçador de fósseis” conta à BBC, que viu a amonite em cima de um penhasco e reparou numa marca diferente. Espantada, a criança gritou. “Oh meu Deus! É enorme”.