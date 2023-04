"Humilhou o nosso país": Donald Trump reage à recandidatura de Joe Biden

O ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, reagiu ao anúncio da recandidatura de Joe Biden à Casa Branca esta quarta-feira. Trump caracteriza o seu oponente eleitoral como "pior chefe de Estado da história norte-americana" e acusa-o de contribuir para o início de uma potencial Terceira Guerra Mundial.

A 18 meses da eleição presidencial, a campanha eleitoral arranca a todo o vapor.

“Biden humilhou completamente o nosso país na cena mundial, a começar pelo desastre que foi o Afeganistão, talvez o acontecimento mais embaraçoso na história do país (...) A Ucrânia foi devastada por uma invasão que nunca teria acontecido se eu fosse Presidente. Joe Biden colocou-nos no limiar da Terceira Guerra Mundial”, defende Trump.

A reação de Trump não foi surpresa, mas acaba por funcionar como cortina de fumo para desviar atenções do julgamento em que é acusado de violação da jornalista e escritora Elizabeth Jean Carroll, num caso que remonta a 1996.

Sobre o antigo Presidente e candidato à Casa Branca não pende uma pena de prisão já que a ação é civil e com vista ao pagamento de uma indemnização, mas é mais uma mancha no currículo de Donald Trump.

No partido republicano poderá haver surpresas. E nesse caso, Ron de Santis, 44 anos, é encarado pelos democratas como uma ameaça maior do que uma repetição do duelo Biden-Trump.