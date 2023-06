Ataque em Annecy: português ferido quando tentava deter o agressor

Na quinta-feira, um homem com uma faca feriu seis pessoas, dois adultos e quatro crianças pequenas, num parque infantil na cidade de Annecy, nos Alpes Franceses, tendo sido detido após o ataque. Um dos feridos é um português que tentou deter o agressor no preciso momento em que a polícia dispara.

Na quinta-feira, um agressor com uma faca feriu seis pessoas num parque na cidade de Annecy. Todas as vítimas feridas no ataque estão estáveis, adiantou o Governo francês esta sexta-feira.

No momento em que a polícia procura deter o atacante, há um homem que parece querer ajudar. Tem o pronome Manuel de 70 anos e acaba ferido duas vezes: atingido pela faca do agressor e de raspão pelo tiro da polícia que atira o atacante ao chão.

Em comunicado enviado às redações, o gabinete do Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que o homem tem nacionalidade portuguesa e que já está fora de perigo.

“O governo português lamenta o incidente, que envolveu um ataque com faca, ocorrido ontem num parque infantil de Annecy, nos Alpes franceses, manifestando toda a solidariedade às crianças e adultos feridos, bem como às suas famílias. No decurso do trágico acontecimento, um cidadão português, ao tentar impedir o atacante de fugir da polícia, ficou gravemente ferido, estando neste momento já fora de perigo. Pelo ato de coragem e bravura, uma palavra de profundo agradecimento. Através do Consulado-Geral de Portugal em Lyon, está a ser feito todo o acompanhamento da situação, junto das autoridades locais e do hospital, bem como prestado todo o apoio necessário a este cidadão”.



O agressor, Abdelmasih H ., está sob custódia das autoridades policiais e hoje será submetido a um exame psiquiátrico.

Tinha pedido asilo ao Estado francês e a resposta negativa foi lhe entregue no último domingo.