As quatro crianças encontradas na Colômbia, depois de 40 dias na selva, viajavam num voo doméstico com a mãe e mais dois adultos. Foram as únicas sobreviventes da queda de uma aeronave que se despenhou na amazónia colombiana. As equipas de resgate nunca desistiram das buscas.

É uma história digna de filme. Na madrugada de 1 de maio, o Cessna 206 fazia um voo doméstico na Colômbia, com sete pessoas a bordo, quando emitiu um alerta de socorro por causa de uma falha no motor.

A aeronave acabaria por cair na densa floresta amazónica, no sul do país.

Os primeiros destroços foram encontrados 370 horas depois de se iniciarem as buscas. No local estavam os corpos de três adultos, um deles a mãe das quatro crianças indígenas, que continuavam desaparecidas.

Na terra como no céu, com uma fé à prova de bala, intensificou-se a operação de resgate. Chamaram-lhe esperança. 10 mil panfletos foram lançados pelos helicópteros da Força Aérea, com instruções em espanhol e na língua nativa para ajudar as crianças a marcarem a localização

Quase um mês depois foi descoberta uma pegada na lama, mas só ao fim de 40 dias de buscas a família celebrou o milagre. Os quatro irmãos, o mais velho com 13 anos e o mais novo, um bebé com apenas um ano de idade, foram encontrados no meio da selva no sul da Colômbia, a 3,5 quilómetros do local do acidente.

As crianças estavam desnutridas, com muitas picadas de insetos, mas sem ferimentos graves e já estão a receber assistência médica em Bogotá.