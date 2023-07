“Fuck Greta”: a frase que está na origem de uma disputa pela liberdade de expressão

Herbert Meseritsch, um homem de Klagenfurt , uma cidade austríaca, decidiu colocar uma faixa luminosa com as palavras “Fuck Greta” (vai-te lixar, Greta) no vidro do seu carro, em referência à ativista climática sueca, Greta Thunberg . Agora foi-lhe exigido o pagamento de uma multa.

Em maio, Herbert Meseritsch foi mandado parar pela polícia, que o aconselhou a retirar a faixa luminosa por se tratar de um insulto. Ora, semanas mais tarde, Meseritsch recebeu uma carta das autoridades com uma coima de 80 euros.

Até ao momento, as autoridades austríacas recusam comentar o caso.

No entanto, o advogado de defesa considera que Herbert tem boas hipóteses de ser bem sucedido na ação judicial. Se, por um lado, as autoridades podem considerar a faixa uma ofensa ao bom nome, por outro lado, a defesa do austríaco pode invocar a liberdade de expressão.