Os destroços de um antigo navio romano com mais de 2.000 anos foram encontrados na costa perto de Roma. Carregava centenas de ânforas e é um testemunho das antigas rotas comerciais marítimas.

O navio estava localizado perto do porto de Civitavecchia, cerca de 80 quilómetros a noroeste da capital italiana, num leito arenoso a uma profundidade de cerca de 160 metros, disse em comunicado a polícia italiana.

A embarcação, com mais de 20 metros de comprimento e datada do século I ou II a C, carregava centenas de ânforas quase intactas.

"A descoberta excecional é um exemplo importante do naufrágio de um navio romano que enfrentou os perigos do mar na tentativa de chegar à costa e é testemunha antigas rotas comerciais marítimas", disseram os Carabinieri.

A relíquia foi localizada e filmada usando um robô operado remotamente. Não se sabe ainda se será feita alguma tentativa para recuperar o barco ou a sua carga do fundo do mar.