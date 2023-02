Avó egípcia vai à escola para aprender a ler e escrever aos 87 anos

Um projeto de alfabetização de adultos do Governo egípcio deu a Zubaida Abd Elaal a possibilidade de concretizar um sonho de criança. Aos 87 anos, começou a frequentar a escola em Menoufia e tem planos para continuar.

O pai conservador recusou-lhe o acesso à educação. A longa vida tardou em trazer-lhe a hipótese de estudar, mas “nunca é tarde para aprender”.

Quando o Ministério da Solidariedade Social lhe deu esta oportunidade, Zubaida Abd Elaal não hesitou

"Persistente, determinada e adora aprender", assim a descreve a professora.

Zubaida teve a possibilidade de ficar a aprender em casa, mas nem hesitou em ir à escola, como sempre ambicionou.

"Quando a oportunidade surgiu, pedi para ser integrada numa turma. A professora ofereceu-se para me ensinar em casa, mas eu disse-lhe que queria ir à escola para ver como era. Eu queria sentar-me numa sala de aula", disse Zubaida Abd Elaal, em entrevista à agência Reuters.

Com 8 filhos e 13 netos, Zubaida fez questão de que as filhas estudassem e tratou de as acompanhar nesse processo.

Agora, apoio outros adultos que a acompanham na sala de aula e tem planos para prosseguir os estudos.